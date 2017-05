Hamburg (ots) - Zusammen mit ihrem Tanzpartner Gil Ofarim (34) gehört Ekaterina Leonova (30) zu den Lieblingen von "Let's Dance". Doch privat droht der jungen Russin ein Abschiebe-Drama. Exklusiv in CLOSER (EVT 17.05.) erzählt sie, was sie jetzt noch retten kann.



"Ich studiere Betriebswirtschaftslehre und bin im fünften Semester. Ich hatte gerade erst Klausuren und habe auch während der 'Let's Dance'-Tage viele Prüfungen", erzählt Ekaterina. Die Doppelbelastung verlangt ihr alles ab, aber sie hat keine Alternative, denn sollte sie ihr BWL-Studium nicht erfolgreich absolvieren, droht die Abschiebung: "Dann müsste ich zurück nach Russland", so die 30-Jährige, die ursprünglich aus Wolgograd kommt.



Freizeit gönnt sich Ekaterina kaum: "Man will spontan sein, aber wenn man alleine ist und weiß, dass man vielleicht nicht in Deutschland bleiben kann, muss man halt richtig Gas geben und auf schöne Sachen verzichten. Natürlich habe ich Angst, dass ich ausgewiesen werde. Ich möchte gerne in Deutschland bleiben. Ich fühle mich hier sehr wohl." Bislang ist Ekaterina noch alles irgendwie gelungen. Dieses Mal soll es nicht anders sein ...



