Mit seiner Vision von grüner Energie von Mensch zu Mensch wird shine auf der diesjährigen Intersolar Europe vom 31. Mai bis 02. Juni in München vertreten sein



shine CEO Dr. Felix Grolman wird nicht nur für Gespräche über Produktvorstellungen zur Verfügung stehen, sondern auch die Disruption des bestehenden Energiemarktes und dessen adäquate Regulierung diskutieren. Themen wie Eigenverbrauchsoptimierung mit Hilfe intelligenter Technologien und ökonomische Sinnigkeit von Batteriespeichern werden zum Thema gemacht, denn eine Vielzahl der aktuell vertriebenen Batteriespeicher teilen eine Gemeinsamkeit, der shine kritisch gegenübersteht: Mit einer durchschnittlichen Lebenszeit von zehn bis zwanzig Jahren, jedoch nicht ungewöhnlichen Amortisationszeiten von mehr als fünfzehn Jahren, erweisen sich viele Batteriespeicher als ökonomisch nicht lukrativ. Dank shines neu entwickelter Anwendung, der shine Batteriesimulation, erhalten Nutzer optimale und unabhängige Beratung basierend auf realen Daten. So wird Nutzern die Entscheidung für oder gegen den Kauf eines Batteriespeichers erleichtert - ohne, dass shine eigene Batteriespeicher vertreibt und somit befangen wäre.



Über shine



Das Unternehmen shine mit Büros in Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden ermöglicht mit innovativen Technologien zur Optimierung von lokalen Energieflüssen, Stromspeicher- und Verbraucher-Technologien autarke Gemeinschaften, unabhängig von großen Kraftwerken und Übertragungsnetzen. shine nutzt die Freiheit, die Energiewirtschaft von heute zu verändern und herkömmliche Geschäftsmodelle der Versorger abzulösen - zum Wohle der Kunden und Umwelt. Mit innogy als Investor baut shine auf ein solides Fundament und genießt die Freiheit eines Umfelds, das zukunftsweisende Ideen, Konzepte und Technologien fördert und im Sinne der Kunden langfristig trägt.



