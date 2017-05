Wer einen Kredit beantragen möchte, muss längst nicht mehr zur Bank gehen, sondern kann aus vielen Online-Kreditplattformen wählen. In welchen europäischen Ländern der Kreditbedarf am größten ist, zeigt eine Studie.

Es gibt kaum einen Geschäftsbereich der Banken, in den Finanztechnologie-Start-ups (Fintechs, Zusammenschluss der Wörter financial services und technology) noch nicht vorgedrungen sind. Zu den liebsten Spielfeldern gehören jedoch Finanzierungen. Unzählige Online-Kreditplattformen sind in den vergangenen Jahren und Monaten angetreten, um die Geldinstitute in diesem Bereich überflüssig zu machen.

Sie bringen Kreditnehmer und Investoren direkt zusammen - statt als Mittelsmann dem einen Geld zu leihen, das ein anderer anlegen möchte. Stellt sich nur die Frage: Werden all diese Kreditangebote überhaupt gebraucht? Einer der Anbieter, das lettische Fintech Twino, hat nun gemeinsam mit der Unternehmensberatung KPMG das Kreditvergabeklima sowie das Potential für Fintechs im Kreditmarkt in 23 europäischen Ländern verglichen. Die Ergebnisse wurden am Dienstag veröffentlicht und legen nahe, dass sich die jungen Angreifer über die deutschen Grenzen hinaus orientieren sollten.

Eine Fintech-Studie der Comdirect, die sich auf Daten der Unternehmensberatung Barkow Consult stützt, kam vor einem halben Jahr zu dem Ergebnis, dass sich in Deutschland 130 von insgesamt 544 Fintechs dem Thema Finanzierung widmen - weitere große Bereiche waren Proptech, also Angebote rund um Immobilien, und Geldanlage. Viele Kreditplattformen sammeln das Geld bei Privatleuten ...

