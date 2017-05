Original-Research: GRAND CITY Properties S.A. - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu GRAND CITY Properties S.A. Unternehmen: GRAND CITY Properties S.A. ISIN: LU0775917882 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 16.05.2017 Kursziel: 25,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research has published a research update on GRAND CITY Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 25.50 price target. Abstract: First quarter results were in line with our forecasts. Headline figures continued to grow with rental income increasing 18% to EUR119m and FFO I climbing 17% Y/Y. The company also reached a significant milestone with the uplisting of its shares to the Prime Standard of the Frankfurt Stock Exchange. The acquisition pipeline should provide opportunities to selectively acquire properties that provide sufficient value upside, although a slower pace than the past years. We expect further stable growth this year and reiterate our Buy rating with an unchanged EUR25.50 price target. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu GRAND CITY Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 25,50. Zusammenfassung: Die Q1-Ergebnisse waren weitgehend im Einklang mit unseren Prognosen. Die Hauptkennzahlen sind weiter gestiegen, und die Mieteinnahmen wuchsen 18% J/J auf EUR119 Mio., während das FFO I um 17% J/J kletterte. Darüber hinaus konnte das Unternehmen mit dem Prime Standard Uplisting an der Frankfurter Börse einen wichtigen Meilenstein erreichen. Die Akquisitionspipeline sollte Möglichkeiten bieten, um weitere Immobilien mit ausreichendem Mehrwertpotenzial zu erwerben, wenn auch das Tempo langsamer als in den vergangenen Jahren ist. Wir erwarten weiteres, stabiles Wachstum für dieses Jahr und bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR25,50. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15177.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

