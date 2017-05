Paris - Nach ihrem jüngsten Lauf haben sich die europäischen Börsen auch am Dienstag nicht gross von der Stelle bewegt. Auf dem höchsten Niveau seit fast zwei Jahren fehlte es dem EuroStoxx 50 wie schon an den Tagen zuvor an der nötigen Inspiration, um ihm weiter nach oben zu verhelfen. Der Leitindex der Eurozone stand am Vormittag knapp mit 0,08 Prozent im Minus 3639,12 Punkten. Seit der ersten Wahlrunde in Frankreich vor drei Wochen hatte er bis zuletzt aber auch fast 6 Prozent zugelegt.

An den wichtigsten Länderbörsen wollten sich Anleger nicht klar positionieren: Während der CAC-40-Index in Paris um 0,38 Prozent auf 5396,94 Punkte fiel, ging es für den Londoner FTSE 100 moderat um 0,27 Prozent auf 7464,65 Punkte nach oben. Rückenwind erhielt der britische Leitindex von den Vodafone-Aktien , die mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...