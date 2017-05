FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 1800 (1750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG INITIATES COUNTRYSIDE PROPERTIES WITH 'BUY' - TARGET 330 PENCE - BERENBERG RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 2000 (1800) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS SEVERN TRENT TO 'HOLD' ('BUY') - DEUTSCHE BANK CUTS UNITED UTILITIES TO 'HOLD' ('BUY') - DEUTSCHE BANK RAISES GENEL ENERGY PRICE TARGET TO 68 (63) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 920 (900) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2450 (2300) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1050 (1000) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 1850 (1775) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS LONMIN PRICE TARGET TO 75 (77) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 4000 (4130) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 666 (598) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS LONMIN PRICE TARGET TO 130 (150) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 971 (956) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LIBERUM RAISES SPEEDY HIRE PRICE TARGET TO 62 (56) PENCE - 'BUY' - PANMURE RAISES BTG PRICE TARGET TO 807 (737) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL CUTS CIRCASSIA PHARMACEUTICALS PT TO 103 (104) P - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL CUTS GKN PRICE TARGET TO 420 (430) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 240 (260) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES BODYCOTE PLC PT TO 800 (670) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1225 (1170) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES SPIRAX-SARCO PT TO 5500 (4950) PENCE - 'OUTPERFORM'



