Goldach/Peking (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100062142 -



IQAir, ein weltweiter Marktführer für Luftreinigungstechnologie,

erhält aus einer Rekordzahl an Bewerbungen den Outstanding

Achievement Award für mittelständische Unternehmen bei den Sino-Swiss

Business Awards 2017 in Peking. Schweizer Botschafter Jean-Jacques de

Dardel überreichte die Auszeichnung an Frank Hammes, CEO der IQAir

AG, und würdigte die besondere Leistung von IQAir in China.



Die Sino-Swiss Business Awards wurden 2013 durch die Schweizer

Aussenwirtschaftskammer SwissCham Beijing in Zusammenarbeit mit der

Schweizer Botschaft in China ins Leben gerufen. Die Auszeichnung geht

an die besten Wirtschaftsförderer beider Länder. An den 3. Sino-Swiss

Business Awards nahmen neben der Bundespräsidentin Doris Leuthard und

dem Schweizer Botschafter Jean-Jacques de Dardel auch zahlreiche

weitere Vertretende des Diplomischen Corps und der Wirtschaft teil.



Die Auszeichnung, welche die IQAir erhalten hat, würdigt die

hervorragende Leistung, die führende Position und das anhaltende

Engagement des Unternehmens für die Förderung der

schweizerisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen.



"Die persönlichen Glückwünsche der Bundespräsidentin und des

Botschafters ehren uns sehr. Sie honorieren den unermüdlichen Einsatz

unserer Mitarbeitenden in der Schweiz und in China.", so der CEO

Frank Hammes.



Die Luftreinigungslösungen des Schweizer Herstellers sind bereits

seit 1998 in China erhältlich und sorgen dort bei einer Grosszahl von

Unternehmen, Haushalten und öffentlichen Einrichtungen für gesündere

Luft. Die Volksrepublik China ist neben den USA und anderen

asiatischen Ländern einer der wichtigsten Märkte für das Unternehmen.



"Unseren Erfolg verdanken wir einer Firmenkultur, die auf

Innovation, Integration und Weltoffenheit setzt", erklärte Hammes.

"Die Bundespräsidentin leistet einen wichtigen Beitrag für die

Schweizer Wirtschaft. Ihr massvolles und selbstbewusstes Auftreten

macht die Marke Schweiz zu einem Sympathieträger in China und dem

Rest der Welt."



Über IQAir



Das 1963 gegründete Unternehmen entwickelt, produziert und

vertreibt mobile und gebäudeintegrierte Luftreinigungslösungen gegen

Feinstaub, Allergene, Asthmaauslöser, Viren, Bakterien und andere

Luftschadstoffe.



Ein besonderer Fokus des Unternehmens liegt im Schutz von Wohn-

und Arbeitsbereichen gegen urbane Luftverschmutzung. Nach Angaben der

Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind mehr als 80 Prozent der

Stadtbewohner dieser Erde einer ungesunden Konzentration von

Luftschadstoffen ausgesetzt. Selbst in reichen Ländern entsprechen 56

Prozent der erfassten Städte nicht den Anforderungen der WHO.



In China ist IQAir mit über 200 Vertriebs- und

Servicemitarbeitenden in 14 Grossstädten vertreten. Weltweit arbeiten

über 400 Mitarbeitende für das Unternehmen.



Originaltext: IQAir AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100062142

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100062142.rss2



Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:



Nicole Jurilj

IQAir AG

Blumenfeldstrasse 10

CH-9403 Goldach

nicole.jurilj@iqair.com