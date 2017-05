Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

München (pts012/16.05.2017/11:00) - Lexmark, ein weltweit führender Anbieter von Druck- und Imaging-Lösungen, und Retarus, Anbieter von Enterprise Messaging Services, geben ihre Zusammenarbeit bei digitalen Faxlösungen für Multifunktionsdrucker (MFPs) bekannt. Im Zuge dieser Vertriebspartnerschaft bietet Lexmark mit den Retarus Cloud Services seinen Kunden ab sofort auch für Einsteiger MFP-Modelle volle und vor allem digitale Fax-Funktionalität. Mit der Anbindung der Retarus-Dienste können Unternehmen ihre Fax-Kommunikation vollständig und einfach von analog auf digital umstellen, Kosten senken und Compliance-Anforderungen leichter erfüllen. Für MFPs wird in den kommenden Jahren eine hohe Zuwachsrate prognostiziert.* Das liegt zum einen daran, dass MFPs die Funktionen Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen vereinen. Zum anderen sind sie dank ihrer Scanfunktionalität die Schnittstelle zur Digitalisierung. Mit den Retarus Cloud Fax Services erhalten nun auch Einstiegs-MFPs vollumfängliche und digitale Fax-Funktionalität. Faxe werden damit nicht nur direkt auf dem jeweiligen MFP empfangen und ausgedruckt, sondern stehen automatisch auch digital zur Verfügung. Unternehmen müssen sich dabei nicht länger zwischen notwendigen Papierdokumenten und der Digitalisierung ihrer Kerngeschäftsprozesse entscheiden. Die Fax-Kommunikation wird vollständig auditierbar: Empfangene und versendete Dokumente lassen sich gemäß Compliance-Vorgaben archivieren und ohne Medienbrüche automatisch in bestehende digitale Arbeitsabläufe integrieren. Zudem rüsten Telekommunikations-Anbieter ihre Netze derzeit großflächig auf digitale Vermittlungstechnik um. Mit Hilfe der Retarus Dienste stellen Unternehmen auch nach dem Wechsel auf All-IP-Anschlüsse jederzeit eine reibungslose Geschäftskommunikation sicher. Ein weiterer Vorteil der Retarus Cloud Fax Services besteht in deutlichen Kosteneinsparungen. Ausgaben für zusätzliche Hardware, Faxboards, eigene Leitungen und die Wartung von analogen Fax-Geräten entfallen komplett. "Mit unseren leistungsstarken MFPs unterstützen wir Unternehmen bei der Umsetzung eines innovativen Drucker-Managements. Gleichzeitig stehen unsere Kunden vor der Herausforderung, ständig wachsende Datenmengen aus unterschiedlichsten Quellen verwalten zu müssen und die Digitalisierung voranzutreiben", erklärt Alexandre Janicki, Senior Industry Consultant Financial Services, Lexmark Deutschland GmbH. "Die Services von Retarus sind daher eine ideale Ergänzung unseres Portfolios. Sie unterstützen unsere Strategie, nahtlose Schnittstellen zwischen gedruckten und digital verfügbaren Dokumenten zu schaffen, um Unternehmen optimale Prozesse und Workflows zu ermöglichen. Unsere Kunden profitieren von einem konsolidierten Gerätebestand, geringeren Druckvolumina und unmittelbar sinkenden Kosten", so Janicki weiter. "Dank unserer Kooperation mit Lexmark können vorhandene Geräte in nur wenigen Schritten um digitale Fax-Funktionen erweitert werden. Die Umstellung auf reine IP-Netze oder UC-Lösungen lässt sich so deutlich schneller vorantreiben - und damit auch die Digitalisierung der eigenen Prozesse", betont Johannes Hecker, COO der Retarus Group. Das gemeinsame Angebot von Retarus und Lexmark steht allen Geschäftskunden innerhalb der EMEA-Region ab sofort zur Verfügung. Über Retarus Seit 1992 unterstützt Retarus Unternehmen bei der effizienten und reibungslosen Kommunikation. Der globale Informationslogistiker kommt immer dort ins Spiel, wo große Mengen an Daten sicher und zuverlässig übertragen werden - unabhängig von Kommunikationskanälen, Schnittstellen, Applikationen und Devices. Die Basis hierfür bildet ein Global Delivery Network mit eigenen Rechenzentren in Europa, den USA und der APAC-Region sowie redundanter Carrier-Infrastruktur. Insgesamt vertrauen 75 Prozent der DAX 30 sowie die Hälfte aller EURO STOXX 50 Unternehmen auf Services von Retarus. Zu den langjährigen Kunden zählen unter anderem Adidas, Bayer, Continental, DHL, DZ Bank, Honda, Linde, Osram, Puma, Sixt, Sony und Thomas Cook. Weitere Informationen: http://www.retarus.de Über Lexmark Lexmark entwickelt innovative Drucklösungen und -Technologien, die Kunden weltweit helfen, Informationen auszudrucken, zu sichern und zu verwalten - und das einfach, effizient und mit hohem Mehrwert. Nutzen Sie die Möglichkeiten auf: http://www.lexmark.de (Ende) Aussender: retarus GmbH Ansprechpartner: Sören Schulte Tel.: +49 89 5528-0 E-Mail: press@de.retarus.com Website: www.retarus.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170516012

