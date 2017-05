Der Düsseldorfer Konsumgüterproduzent Henkel (WKN: 604843) trotzte in den ersten drei Monaten 2017 dem schwierigen Marktumfeld aus Preis- und Promotionsdruck und höheren Rohstoffpreisen. Erstmals wurde in einem Quartal ein Umsatz von mehr als 5 Milliarden Euro erzielt.

Alle drei Bereiche legten zu

Der Henkel-Konzern unterteilt sein Geschäft in drei Bereiche. Und diese trugen alle zum Wachstum b...

Quelle: Q1-Bericht Henkel



Das hohe Wachstum bei den Reinigungsmitteln fällt sofort ins Auge. Verantwortlich dafür ist die amerikanische Sun Products Corporation, auf die 27,5 Prozentpunkte des Zuwachses entfallen. Henkel hatte Sun im vergangenen Jahr erworben und ist dadurch zur Nummer 2 in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...