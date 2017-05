Original-Research: CENIT AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu CENIT AG Unternehmen: CENIT AG ISIN: DE0005407100 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Halten Kursziel: 22,00 Euro Letzte Ratingänderung: - Analyst: Felix Gode, CFA Q1 2017 voll im Rahmen der Erwartungen - Ergebnisqualität ggü. Vorjahr weiter verbessert - Guidance des Unternehmens und GBC-Prognosen für 2017 bestätigt - Kursziel bleibt 22,00 EUR - Rating: HALTEN Mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 1,1% auf 29,96 Mio. EUR im Q1 2017 konnte die CENIT AG überzeugend in das neue Jahr starten. Dabei ist insbesondere hervorzuheben, dass der Produktbereich Eigensoftware erneut der wachstumsstärkste Bereich war. Mit einem Zuwachs um 5,8% gegenüber dem Vorjahr konnte hier ein Umsatzwert von 4,16 Mio. EUR erreicht werden. Damit zeigt sich auch zum Start in das neue GJ 2017, dass sich die Entwicklungsarbeiten der vergangenen Jahre zunehmend bezahlt machen und die neuen Softwarelösungen zunehmend von den Kunden nachgefragt werden. Bereits im Jahr 2016 konnten mit der Eigensoftware Rekorderlöse erzielt werden. Die erneute qualitative Verbesserung des Umsatzmixes schlug sich auch im Ergebnis nieder. So konnte insbesondere aufgrund einer verbesserten Rohmarge im Zuge des höheren Eigensoftwareanteils, aber auch aufgrund von niedrigeren PPA-Abschreibungen, ein leicht überproportionaler EBIT-Anstieg um 2,8% auf 2,15 Mio. EUR erreicht werden. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die sonstigen betrieblichen Erträge im Q1 2017 mit 0,27 Mio. EUR rund 40% unter dem Vorjahr lagen. Hinzukommend zum absoluten Ergebnisanstieg hat sich damit auch die Ergebnisqualität weiter verbessert. Unterstrichen wurde die gute Quartalsentwicklung auch durch einen operativen Cashflow in Höhe von 10,08 Mio. EUR, der ebenfalls signifikant über dem Vorjahresniveau lag (Q1 2015: 5,92 Mio. EUR). Insgesamt war die Entwicklung der CENIT AG im Q1 2017 voll im Rahmen der Erwartungen, so dass die Guidance des Managements für das GJ 2017 bestätigt wurde. Auch wir bestätigen unsere Schätzungen und behalten das Kursziel von 22,00 EUR sowie das Rating HALTEN unverändert bei. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15179.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN DE0005407100

AXC0114 2017-05-16/11:32