BERLIN (dpa-AFX) - Migranten mit afrikanischen Wurzeln schicken Schätzungen zufolge jedes Jahr rund 1,2 Milliarden Euro aus Deutschland an ihre Familien in Afrika. Nach einer aktuellen Umfrage des Bundesnetzwerks The African Network of Germany (TANG) senden 90 Prozent jährlich Geld in die alte Heimat. 28 Prozent der Befragten schicken zwischen 5000 und 10 000 Euro. Bei 19 Prozent der Migranten liegt der Betrag zwischen 1000 und 3000 Euro. Mit dem Geld finanzieren die Verwandten ihren täglichen Bedarf. Einige gründen Mini-Unternehmen. Hier will die Bundesregierung ansetzen, um gemeinsam mit den Migranten Arbeitsplätze in Afrika zu schaffen.

"Die Entwicklungsherausforderungen in Afrika sind gewaltig. Die wirtschaftlichen Chancen aber auch. Deswegen setzen wir auf eine stärkere Vernetzung zwischen Entwicklungszusammenarbeit und den in Deutschland lebenden Afrikanern", sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Entwicklungsministerium, Thomas Silberhorn, am Dienstag bei einer Konferenz mit Vertretern der afrikanischen Diaspora in Berlin. Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit investiert die Bundesregierung jedes Jahr rund 1,5 Milliarden Euro in Afrika. Damit werden unter anderem berufliche Ausbildungsprogramme und Klimaschutz-Maßnahmen finanziert.

Das Netzwerk TANG hatte 961 Menschen aus 38 Ländern befragt, darunter Migranten aus Nigeria, Tunesien, Mali, Senegal, Ghana und Niger./abc/DP/fbr

