Bad Marienberg - Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland steigen im Mai 2017 abermals an und liegen jetzt bei 20,6 Punkten, um 1,1 Punkte höher als im Vormonat, so das ZEW in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Der langfristige Durchschnitt von 23,9 Punkten wird noch nicht ganz erreicht.

Den vollständigen Artikel lesen ...