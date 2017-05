Lieber Leser,

China ist der weltweit größte Nachfrager nach Rohstoffen, so auch Öl. Aktuell gibt es Berichte darüber, dass Chinas größtes verstaatlichtes Öl-Unternehmen, China National Petroleum Corporation, in der zweiten Jahreshälfte mehr Öl aus den USA importieren will. Es sollen Deals in einem Volumen von 20 Mrd. US-Dollar auf dem aktuellen Belt and Road Forum in Bejing unterzeichnet werden.

Chinas Ölimporte steigen gegenüber dem Vorjahr

Im April sind Exporte aus ...

