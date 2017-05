Donald Trump hat dem russischen Außenminister offenbar sensible Geheimdienstinformationen weitergegeben. Mit dieser Leichtsinnigkeit ist er dem Amt nicht gewachsen - selbst nach seinen eigenen Maßstäben. Eine Analyse.

"Ungeeignet für das Amt des US-Präsidenten!" So unumstößlich urteilte Donald Trump im Wahlkampf 2016 über den leichtsinnigen Umgang mit vertraulichen Informationen durch seine damalige Rivalin Hillary Clinton. Wenn sich bewahrheiten sollte, dass der US-Präsident jetzt selbst in einem Gespräch mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow geheime Informationen über eine geplante Terrorattacke des sogenannten "Islamischen Staates" (IS) preisgegeben hat, dann hat Trump zugleich das Urteil über sich selbst gefällt.

Dass es sich hierbei nicht um ein kleines Versehen handelt, zeigt die Reaktion des Weißen Hauses auf die Veröffentlichung des Vorfalls durch die "Washington Post". Das Presseteam wurde zum Rapport ins Oval Office bestellt. Trumps Sicherheitsberater McMaster und sein Außenminister Tillerson wurden zur Schadensbegrenzung an die Medienfront geschickt. Alarmstufe 1 nennt man das. McMaster, der selbst beim Treffen mit Lawrow dabei war, bezeichnete den Zeitungsbericht zwar als "falsch". Aber er dementiert nicht, dass Trump gegenüber Lawrow vertrauliche Dinge ausplauderte, mit denen die Russen die Geheimdienstinformationen bis zu ihrer Quelle zurückverfolgen können.

Dass diese Quelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...