Boost FTSE 100 3x 15/05/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 3242829.455 214.7426962 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 15/05/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 6561598.365 17.41206756 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 15/05/2017 IE00B7SD4R47 61874 EUR 14870108.59 240.3288714 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 15/05/2017 IE00B8JF9153 857645 EUR 6291795.042 7.3361298 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 15/05/2017 IE00B878KX55 35326 EUR 9674310.637 273.8580829 Daily ETP



Boost ShortDAX 15/05/2017 IE00B8GKPP93 670444 EUR 4690670.132 6.9963638 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 15/05/2017 IE00B7Y34M31 21561 USD 9457052.457 438.6184526 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 15/05/2017 IE00B8K7KM88 2207877 USD 20726354.81 9.387459 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 15/05/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 9985145.674 743.4955826 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 15/05/2017 IE00B8VZVH32 3774767 USD 17734360.43 4.6981338 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 15/05/2017 IE00B7ZQC614 300479114 USD 218147746.6 0.7259997 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 15/05/2017 IE00B7SX5Y86 113206 USD 10432485.14 92.1548782 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 15/05/2017 IE00B8HGT870 537348 USD 11579489.54 21.5493303 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 15/05/2017 IE00B6X4BP29 27042 USD 3377836.304 124.9107427 Daily ETP



Boost Copper 3x 15/05/2017 IE00B8JVMZ80 477080 USD 7027972.632 14.7312246 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 15/05/2017 IE00B8KD3F05 18997 USD 2157935.638 113.5934957 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 15/05/2017 IE00B8VC8061 80620576 USD 51735682.85 0.6417181 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 15/05/2017 IE00B76BRD76 534882 USD 12456416.53 23.288158 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 15/05/2017 IE00B7XD2195 4436197 USD 16239117.45 3.6605943 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 15/05/2017 IE00B8JG1787 15215 USD 1727162.042 113.5170583 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 15/05/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2382084.752 42.40093898 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 15/05/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2016861.538 67.45356316 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 15/05/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 484552.266 156.4585941 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 15/05/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 12847341.49 55.54838461 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 15/05/2017 IE00B94QKJ52 3186 GBP 662654.3076 207.9894249 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 15/05/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 291077166.6 5651.983817 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 15/05/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 135635534.1 15957.12166 Daily ETP



Boost Palladium 15/05/2017 IE00B94QLR02 13585 USD 856526.8285 63.0494537 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 15/05/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 681003.3189 91.1529004 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 15/05/2017 IE00B94QL251 5063 USD 482985.5553 95.3951324 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 15/05/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 405240.0396 7.2427667 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 15/05/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 130705.1769 76.8853982 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 15/05/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 669435.322 90.5376416 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 15/05/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 469269.6399 78.7761692 Daily ETP



Boost Silver 2x 15/05/2017 IE00B94QL921 13979 USD 917686.8233 65.6475301 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 15/05/2017 IE00B94QL699 14638 USD 664871.5294 45.420927 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 15/05/2017 IE00B873CW36 1813975 EUR 22107320.2 12.1872243 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 15/05/2017 IE00B8NB3063 496122 EUR 41290112.79 83.2257243 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 15/05/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1428764.703 111.7969251 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 15/05/2017 IE00BKS8QM96 217001 EUR 13156320.87 60.6279274 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 15/05/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 928925.8935 127.2501224 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 15/05/2017 IE00BKS8QN04 1054559 EUR 63467243.72 60.1836822 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 15/05/2017 IE00BKT09479 821 GBP 117940.7836 143.6550349 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 15/05/2017 IE00BKS8QQ35 176638 GBP 8889236.783 50.3246005 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 15/05/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1862629.575 106.4359757 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 15/05/2017 IE00BKS8QT65 144650 USD 11461539.05 79.2363571 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 15/05/2017 IE00BLS09N40 588155 EUR 25173356.49 42.8005483 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 15/05/2017 IE00BLS09P63 450308 EUR 8023376.705 17.8175309 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 15/05/2017 IE00BLNMQS92 17779 EUR 2602902.761 146.4032151 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 15/05/2017 IE00BLNMQT00 51565 EUR 1691917.227 32.8113493 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 15/05/2017 IE00BVFZGC04 158540 USD 2492813.44 15.7235615 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 15/05/2017 IE00BVFZGF35 8877 USD 956509.9217 107.7514838 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 15/05/2017 IE00BVFZGG42 46385 USD 1261972.208 27.2064721 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 15/05/2017 IE00BVFZGH58 16810 USD 1357151.949 80.7347977 Short Daily ETP



Boost Brent 15/05/2017 IE00BVFZGD11 345613 USD 5866174.608 16.9732464 Oil ETC



Boost Gold 15/05/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2805856.38 25.3080815 ETC



Boost Natural Gas 15/05/2017 IE00BVFZGL94 49466 USD 1403924.062 28.3815967 ETC



Boost BTP 10Y 5x 15/05/2017 IE00BYNXNS22 65650 EUR 4031064.435 61.4023524 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 15/05/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 3274162.088 54.8656426 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 15/05/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1537803.25 79.8692869 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 15/05/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 148301.9964 96.7397237 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 15/05/2017 IE00BYNXPM00 49462 EUR 3689656.065 74.5957718 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 15/05/2017 IE00BYTYHS72 327299 USD 8702427.952 26.5886176 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 15/05/2017 IE00BYTYHR65 35057 USD 1296331.166 36.9778123 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 15/05/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 1353076.239 180.4101652 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 15/05/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 408148.6079 37.1044189 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 15/05/2017 IE00BYTYHQ58 6358022 USD 5607130.065 0.8818985 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 15/05/2017 IE00BYMB4Q22 128500 EUR 18837515.5 146.5954514 ETP



