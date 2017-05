Dem Wechselkurs von Euro (EUR) in Schwedischen Kronen (SEK) befindet sich seit Mitte März wieder in einer ansteigenden Tendenz. Schon einmal war die Relation im letzten Jahr wie erwartet über 10 SEK angestiegen. Nun scheinen die Notierungen den erneuten Anstieg in diese Region auf sich zu nehmen.

In sieben der vergangenen neun Wochen zeigte sich beim Wechselkurs von Euro in Schwedischen Kronen eine ansteigende Tendenz. Die wiedergewonnene Stärke des Euro, durch die Reihen legen die Euro-Wechselkurse am heutigen Dienstag teilweise deutlich zu, begegnet hier aktuell einer Schwäche der Krone. Das Tief der letzten Monate erreichte der Wechselkurs von Euro in Schwedischen Kronen bereits im Februar bei 9,41 SEK. Die zu diesem Zeitpunkt gestoppte Abwärtsbewegung folgte auf den Anstieg des Währungspaars über 10 SEK. Schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...