Strukturelle Weiterentwicklung der Merck-Gruppe

DGAP-Ad-hoc: Merck KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges Strukturelle Weiterentwicklung der Merck-Gruppe 16.05.2017 / 11:48 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Die Merck KGaA arbeitet derzeit an Maßnahmen zur strukturellen Weiterentwicklung ihrer Unternehmensbereiche Healthcare, Life Science und Performance Materials. In diesem Zusammenhang ist auch eine Übertragung der Unternehmensbereiche auf Tochtergesellschaften beabsichtigt. Ziel ist zum einen eine verbesserte Steuerung der operativen Bereiche. Zum anderen sollen die internen Prozesse und Strukturen konsequenter auf die unveränderte Wachstumsdynamik der Bereiche ausgerichtet werden. Die Maßnahmen sowie ihre konkrete rechtliche Ausgestaltung stehen unter dem Vorbehalt der weiteren Prüfung und Entscheidung durch die Geschäftsleitung und weitere zuständige Gremien. Sie bedürften ferner der Zustimmung der Hauptversammlung der Merck KGaA. Eine etwaige Umsetzung soll nach derzeitigem Stand im Wesentlichen im Geschäftsjahr 2018 erfolgen.

16.05.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Merck KGaA Frankfurter Str. 250 64293 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151 72 - 3321 Fax: +49 (0)6151 72 - 913321

E-Mail: investor.relations@merckgroup.com

Internet: www.merck.de ISIN: DE0006599905 WKN: 659990 Indizes: DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, SIX

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

572717 16.05.2017 CET/CEST

ISIN DE0006599905

AXC0122 2017-05-16/11:49