Agatha Inc. gab heute die Beschleunigung der globalen Expansion des Cloud-Dienstes von Agatha für Qualitäts- und Inhaltsmanagement für die Biowissenschaften und das Gesundheitswesen bekannt (http://agathalife.com). Agatha dringt damit weiter in den globalen Markt vor, nachdem das Unternehmen Kunden in Japan, Europa und den USA erfolgreich bedient hat.

Agatha wird den anwenderfreundlichsten und kosteneffektivsten Cloud-Service des Marktes im Rahmen der DIA Jahresversammlung 2017 in Chicago vom 18.-22. Juni präsentieren.

Anwenderfreundlich und kosteneffektiv mit Regelkonformität

Herkömmliche Dokumentenmanagementsysteme, die den behördlichen Anforderungen entsprechen, haben Probleme, mehr und mehr Funktionen hinzuzufügen und auf steigende Komplexität zu reagieren. Die existierenden Altsysteme sind ohne umfassende Schulungen schwer anzuwenden und sind sehr teuer. Solche schweren Systeme können die erhöhten Anforderungen an die Flexibilität bei unternehmensübergreifenden Projekten nicht erfüllen.

Agatha bietet Prüfärzten und klinischen Koordinatoren, Auftragsforschungsinstituten und pharmazeutischen und medizintechnischen Unternehmen die leichteste vollständig regelkonforme Inhaltsmanagementlösung auf dem Markt an. Agatha bietet seinen erstklassigen, anwenderfreundlichen und kosteneffektiven Service unter vollständiger Befolgung globaler Anforderungen wie beispielsweise 21 CFR Teil 11 der US-amerikanischen FDA an. Seine moderne Cloud-Architektur baut auf Amazon Web Services, der renommiertesten Plattform in den Biowissenschaften und im Gesundheitswesen, auf.

Agatha ist so anwenderfreundlich, dass ein Kunde normalerweise innerhalb von einigen Tagen bereit ist, den Service mit validierten Dokumentmanagement-Arbeitsplätzen zu nutzen. Mit Agatha eTMF können klinische Forschungsprojekte Studien effizienter aufbauen und durchführen und somit Studien beschleunigen und Anstrengungen und Kosten reduzieren. Für Fertigungsanlagen können Qualitätsteams das Qualitätsmanagementsystem mit der Lösung von Agatha für SOP-Management und Schulungsunterlagen verbessern.

Erfolg in Japan

Die Cloud-Lösung von Agatha konnte seit ihrer Einführung auf dem japanischen Markt ein rasantes Wachstum verzeichnen. Agatha hat viele Kunden, darunter Krankenhäuser, Auftragsforschungsinstitute und pharmazeutische Unternehmen. Benutzer aus den USA, Europa und Japan verwenden Agatha global. Die 3 Hauptgründe, warum Kunden sich für Agatha entscheiden, sind Kosteneffektivität, Anwenderfreundlichkeit und eine ansprechende Benutzeroberfläche sowie ein erfahrenes professionelles Team.

Besuchen Sie Agatha bei der DIA Jahresversammlung in Chicago

Agatha ist einer der Aussteller bei der DIA Jahresversammlung 2017 in Chicago vom 18.-22. Juni. Besuchen Sie Agatha bei der DIA Jahresversammlung Stand 556.

[Über Agatha]

Agatha Inc. bietet erstklassige und kosteneffektive Qualitäts- und Inhaltsmanagementlösungen für die Biowissenschaften und das Gesundheitswesen an. Der Geschäftssitz von Agatha ist in Tokio, Japan. Weitere Informationen finden Sie unter http://agathalife.com.

