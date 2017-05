Die Börsenblogger um 12: Apple & Warren Buffett bestimmen die Nachrichtenlage

Wieder einmal heißt es Abwarten. Auch am Dienstag trauen sich DAX-Anleger nicht so recht, in großem Stil bei Aktien zuzugreifen. Als ein Grund werden die üblichen Verdächtigen angeführt, wie die politischen Unsicherheiten. Allerdings könnte es mit dem nächsten Schub bereits in Richtung 13.000-Punkte-Marke gehen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,2% 12.787

MDAX -0,0% 25.046

TecDAX -0,5% 2.216

SDAX +0,1% 11.008

Euro Stoxx 50 -0,2% 3.634

Die Topwerte im DAX sind Deutsche Telekom, Bayer und Commerzbank. Allerdings ist die Nachrichtenlage hierzulande etwas dünn, so dass Investoren gerne den Blick in die USA richten. Dort sorgen Apple und die Investorenlegende Warren Buffett wieder einmal gemeinsam für Furore.

