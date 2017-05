Saarbrücken (ots) -



- Neue Risikolebensversicherungs-Tarife bieten exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis. - Einführung von Berufsgruppen und erweitertem Leistungsumfang mit Nachversicherungs-Garantie, Bau-Bonus und Kinder-Zusatz-Schutz. - Seit 1994 ist CosmosDirekt größter deutscher Risikolebensversicherer.



CosmosDirekt, der Direktversicherer der Generali in Deutschland und national führender Onlineversicherer, führt ab sofort neue Tarife in der Risikolebensversicherung ein. Die Vorteile der neuen Policen von Deutschlands größtem Risikolebensversicherer: ein verbessertes Preis-Leistungs-Verhältnis, erweiterte Leistungen und die Unterscheidung nach Berufsgruppen.



Neue Tarife für mehr Flexibilität



Neukunden von CosmosDirekt profitieren vom erweiterten Leistungsspektrum, da dieser flexibel an die jeweilige Lebenslage angepasst werden kann. So kann der Kunde nun auch im Basis-Schutz im Rahmen der Nachversicherungs-Garantie bei wichtigen Lebensereignissen, wie Geburt eines Kindes, Heirat oder Erwerb von Wohneigentum, die Versicherungssumme einfach und flexibel erhöhen. Eine neue Leistung im Bereich Comfort-Schutz ist der sogenannte "Bau-Bonus", mit dem die ursprüngliche Versicherungssumme bei Bau oder Kauf einer Wohnimmobilie kostenlos für 6 Monate um 20 Prozent erhöht wird. Neu ist auch der Kinder-Zusatz-Schutz, der bei einer schweren Erkrankung des Kindes der versicherten Person den Erhalt einer Sofort-Leistung ermöglicht. Am deutschen Versicherungsmarkt bietet dies bislang kein anderer Versicherer im Rahmen einer Risikolebensversicherung an.



Marktführer für Familienschutz



Seit 1994 ist CosmosDirekt größter deutscher Risikolebensversicherer und für seine Kunden ein verlässlicher Partner. Der Marktanteil nach laufenden Beiträgen liegt bei rund 16 Prozent (Stand 2015). "Als Marktführer für Familienschutz ist es uns wichtig, immer einen Schritt voraus zu sein und unseren Kunden ausgezeichnete Services und Leistungen zu bieten", sagt Dr. David Stachon, Vorstandsvorsitzender von CosmosDirekt.



Risikolebensversicherung mit Bestnoten bewertet



Zahlreiche unabhängige Produktratings bestätigen das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis: Top-Noten werden beispielsweise von der Zeitschrift Focus-Money für die Risikolebensversicherung vergeben. Die aktuelle Untersuchung in Zusammenarbeit mit dem Ratinginstitut Franke & Bornberg "Bester Risikoschutz Direkttarife" bestätigt dem neuen Tarif die Bestnote "hervorragend". Darüber hinaus konnte die Risikolebensversicherung in Produkttests der Stiftung Warentest bereits 16-mal in Folge den ersten Platz als günstigstes Angebot erzielen.



