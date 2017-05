Hannover - Der Konjunkturaufschwung in der Eurozone erweist sich als sehr solide und gewinnt zunehmend auch an Breite, so die Analysten der Nord LB. Die Wirtschaft habe im ersten Quartal um 0,5% zum Vorquartal expandiert. Für das laufende Quartal würden die Frühindikatoren zudem auf eine Fortsetzung des recht dynamischen Aufschwungs hindeuten.

