Wenn der US-Starinvestor Warren Buffett und sein Giga-Fonds Berkshire Hathaway bei Unternehmen einsteigen, werden die Anleger hellhörig. Immerhin ist Buffett nicht irgendwer und seit Jahrzehnten extrem erfolgreich mit seinen Investments. Also versuchen viele Anleger genau das zu tun, was Buffett tut. Das kann man, indem man sich Berkshire Hathaway-Aktien ins Depot nimmt. Doch die kosten eine Kleinigkeit: Mit 245.800 US-Dollar pro Stück ist das die teuerste Aktie der Welt. Und selbst die Mini-Variante, die Berkshire B-Aktie, steht momentan bei 163 US-Dollar. Also tun viele, was man so in den Nachrichten über Buffetts Aktivitäten hört. Aber …

… das hat den Nachteil, dass dort nur zu hören oder zu lesen ist, was Buffett bereits getan hat. Da dann noch aufzuspringen, kann daneben gehen. Zumal eben auch Buffett bisweilen daneben liegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...