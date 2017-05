Neben dem Ausbau von Wind- und Wasserkraft sowie Biomasse sollen jährlich mindestens 75 Megawatt an Solaranlagen vorrangig auf Dächern von Wohn- und Gewerbegebäuden installiert werden. Bis 2050 will das Land so seinen Anteil von erneuerbaren Energien am Energiemix von derzeit 6,7 auf 70 Prozent steigern.Neben dem Ausbau von Wind- und Wasserkraft sowie Biomasse sollen jährlich mindestens 75 Megawatt an Solaranlagen vorrangig auf Das Großherzogtum Luxemburg, gelegen zwischen Deutschland und Frankreich, ist stark von Energieimporten seiner zwei großen Nachbarn abhängig. Nach Angaben der Luxemburgischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...