Von Markus Fugmann

Der S&P500 erreichte gestern ein neues Allzeithoch. Ist doch alles prima, oder? Das Problem dabei ist, dass fünf Aktien, also nur 1% der S&P500-Werte diesen Anstieg herbei geführt haben, während 99% verloren haben! Es sind die großen Tech-Werte, die FAANG-Aktien: also Facebook, Apple, Amazon, Netflix, und Google (jetzt bekanntlich als Alphabet firmierend).

Die FAANG-Aktien haben seit dem 01.März 260 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung gewonnen - am 01.März schloss der S&P500 bei 2394 Punkten. Gestern schloss der S&P minimale 8 Punkte höher, also etwa ein Zugewinn von mickrigen +0,3%. Wenn aber die FAANG-Aktien 260 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung gewonnen haben seit dem 01.März, heisst das im Umkehrschluss: die restlichen Unternehmen im S&P500, also die restlichen 495 Unternehmen, müssen fast genau dasselbe an Marktkapitalisierung verloren haben!

Das zeigt, wie abhängig die US-Märkte inzwischen von diesen Mega-Aktien sind - an ihnen hängt das Wohl und Wehe des amerikanischen Aktienmarkts. Und das ist auch kein Zufall: Amazon zerstört den US-Einzelhandel, andere US-Einzelhandelsaktien wie zuletzt Macy's, JC Penny oder auch Nordstrom stürzten in der letzten Woche regelrecht ab. Die FAANGs sichern sich den Gesamt-Kuchen, die anderen verlieren !

Facebook und Google dominieren den gesamten Internet-Werbemarkt - 99% des Zuwachses der Werbung im Internet ...

