Shanghai (ots/PRNewswire) - Music China, bekannt als eine der renommiertesten Messen für Musikinstrumente weltweit, findet vom 11. bis 14. Oktober 2017 im Shanghai New International Expo Center statt.



Music China wurde 2002 ins Leben gerufen und gemeinsam von der CMIA, der INTEX Shanghai und der Messe Frankfurt organisiert. Es ist eine internationale Plattform für den einfachen Austausch wertvoller Informationen über die Musikinstrumentenbranche. Music China 2017 wird sich über 11 Hallen erstrecken und soll nahezu 2.000 Aussteller aus dem In- und Ausland aus 30 Ländern und Regionen anziehen. Ausgesuchte westliche und chinesische Musikinstrumente werden auf 125.000 m2 ausgestellt.



Mit der Entwicklung des chinesischen Marktes für Musikinstrumente ist China zu einem Land geworden, in dem viele Musikinstrumente aus aller Welt hergestellt und verkauft werden. Music China ist eine hervorragende Kommunikationsplattform für Geschäfte und hat in den letzten Jahren auch eine bedeutende Rolle in der Kultur- und Bildungsentwicklung gespielt.



Bekannte und etablierte Marken wie Marshall, Bluethner, Buffet, Fazioli, Fender, GEWA, Laney, Line 6, Ludwig, Orange, Roland, Selmer, Samick, Schimmel, Steinway, Tama, Yamaha, Pearl River, Hsinghai, Jinyin, Fengling und Shanghai No.1 National Musical Instruments Factory haben ihre Teilnahme an der Music China 2017 bereits bestätigt, um dem beträchtlichen Geschäftswachstum Rechnung zu tragen. Die Messe beschränkt sich nicht nur auf internationale Topmarken, sondern auch lokale Produkte mit hervorragender Qualität und wettbewerbsfähigen Preisen werden ausgestellt.



Dieses Jahr stehen auch verschiedene Seminare und Aktivitäten auf dem Programm, um Music China zur allumfassenden Plattform für Unternehmen der Musikinstrumentenbranche und den verwandten Industriezweigen zu machen.



Konferenzen zu neuen Produktveröffentlichungen



Als ein Herzstück der Messe zieht die Bekanntgabe verschiedenster origineller neuer Produkte immer die Aufmerksamkeit auf sich. Händler und Besucher können hier die neusten Technologien erleben und sich mit Gleichgesinnten austauschen.



Schulungskurse für Händler



Professionelle Redner aus allen Teilen der Welt werden eingeladen, um ihre Erfahrungen bezüglich Geschäftsmethoden, Vertrieb, Branding, Management, Nutzung neuer Medien und anderen aktuellen Themen im Rahmen detaillierter Schulungen speziell für die Musikinstrumentenbranche zu vermitteln.



Markterschließung für Musikausbildung



Das geplante Musikausbildungsprogramm ist hauptsächliche auf Musiklehrer, Pädagogen und Schüler zugeschnitten. Im Rahmen dieses Programms werden Bildungseinrichtungen ihre Lehrmodelle vorstellen und neue Ausbildungsideen präsentieren.



Weitere Details zur Music China 2017 finden Sie auf der offiziellen Website: www.musicchina-expo.com. Registrieren Sie sich jetzt online und erhalten Sie freien Eintritt. Wir freuen uns darauf, Sie in Shanghai zu sehen.



