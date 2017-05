Zum Karriereende von Philipp Lahm ist sein ehemaliger Trainer Jupp Heynckes voll des Lobes für den Fußball-Weltmeister. "Philipp war ein klasse Profi. Er hat auf ganz hohem Niveau gespielt", sagte Heynckes der "Welt".

Mit Dani Alves sei Lahm "der beste Rechtsverteidiger der Welt" gewesen. "Er war ein Garant für Leistung und Haltung", sagte der 72-Jährige, der als Trainer des FC Bayern zusammen mit Lahm 2013 das Triple holte. Nach Auffassung von Heynckes sei der 33 Jahre alte Lahm stets mit Leistung vorangegangen.

"Ich konnte mich mit ihm immer gut austauschen, und bei allem, was er gesagt hat, ging es ihm nie um Personen, sondern nur darum, wie wir Erfolg haben können. Er geht als ein ganz großer Fußballer in die deutsche Geschichte ein", sagte Heynckes der Zeitung. Der frühere Trainer der Münchner ist sich sicher, dass man Lahm irgendwann auf der anderen Seite im Fußball wiedersehen werde. In Bezug auf eine mögliche Karriere von Lahm als Manager sagte Heynckes: "Manager kannst du auch nicht von heute auf morgen werden. Ich denke, da sind schon ein paar Lehrjahre notwendig. Ich habe manchmal den Eindruck, dass viele junge Menschen heutzutage glauben, dass sie direkt nach dem Studium schon bereit sind für den Posten des Bankdirektors. Das finde ich nicht. Lernen ist wichtig."