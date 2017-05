Wien - Brasiliens Volkswirtschaft zeigt erste, wenn auch noch sehr schwache Anzeichen, sich aus dem tiefen Tal der Rezession herauszuarbeiten, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM).Die Arbeitslosigkeit steige ungeachtet dessen weiter und betrage unter Jugendlichen mittlerweile mehr als 20%. Ein Ende dieses Trends sei nicht in Sicht. Die Notenbank tue ihrerseits, was sie könne, um der angeschlagenen Volkswirtschaft Rückenwind zu verschaffen. Um einen vollen Prozentpunkt (von 12,25% auf 11,25%) habe sie im April die Zinsen gesenkt. Der Internationale Währungsfonds (IWF) habe unterdessen seine Wachstumsprognose für Brasilien für 2017 von 0,5% auf 0,2% gesenkt. Das möge auf den ersten Blick nur eine moderate Korrektur sein, doch tatsächlich bedeute sie, dass selbst der notorisch optimistische IWF sich keineswegs sicher sei, dass es überhaupt ein Wachstum geben werde.

