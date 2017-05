Gemeinsam mit Mobilcom war Bertrandt vor 20 Jahren die erste Aktie am berühmt-berüchtigten Neuen Markt. Den hat der vor allem auf die Auto-Industrie fokussierte Ingenieursdienstleister nicht nur überlebt - die Aktie notiert heute sogar dreimal so hoch wie zu den besten Zeiten des New Economy-Wahnsinns. Zuletzt ging's allerdings kräftig bergab, nachdem die EBIT-Prognosen gesenkt wurden und Befürchtungen die Runde machten, dass Bertrandt durch die Umstrukturierungen bei VW und Opel Aufträge verlieren könnte. Auf jeden Fall hängt das Geschäft an einigen mächtigen Großkunden und selbst wenn diese Abhängigkeit teilweise durchaus wechselseitiger Natur ist, resultieren daraus gewisse Risiken. Gleichwohl bleibt...

Den vollständigen Artikel lesen ...