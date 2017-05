Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Commerzbank von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Bank habe einen starken Kundenzulauf und gewinne Anteile in einem insgesamt schrumpfenden Privatkundenmarkt, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer Studie vom Dienstag. Die Frage sei allerdings, ob dies auch in Ertragswachstum umgemünzt werden könne./das/la

ISIN: DE000CBK1001