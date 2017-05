Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Wer das perfekte Traumhaus sucht, ist bei Lex (rechts) und Alana LeBlanc goldrichtig. Das Schwestern-Duo unterstützt Familien dabei, ihre alte Immobilie zu verkaufen und ein neues Traumhaus zu finden. Ihr Erfolgsrezept: Sachverstand, Herzenswärme und ein gutes Gefühl für den Immobilienmarkt. Los geht es mit "Sister Action - Umbauen & Umziehen" am 17. Mai 2017 in der neuen Mittwochs-Primetime um 20:15 Uhr auf sixx. Im Anschluss greifen echte DIY-Laien zum Hammer: In "Mein erster Umbau - Vom Schutt zum Schotter" kaufen Paare sanierungsbedürftige Immobilien, polieren die Bruchbuden mit eigener Hand auf Hochglanz und verkaufen sie mit größtmöglichem Gewinn weiter. Der Haken: Keiner der Beteiligten hat Ahnung von Renovierungsarbeiten...



© 2015,HGTV/Scripps Networks, LLC. All Rights Reserved



Dieses Bild darf bis zum 14.06.2017 honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Nicht fuer EPG, Facebook und Twitter! Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden.



Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.



OTS: sixx newsroom: http://www.presseportal.de/nr/79557 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_79557.rss2



Pressekontakt: Bei Fragen: 089/9507-7299.