Lena gegen Lena! Welche der beiden Power-Frauen gewinnt das erste weibliche Live-Duell bei "Schlag den Star" am Samstag, 20. Mai 2017, um 20:15 Uhr auf ProSieben? Model und TV-Moderatorin Lena Gercke will Konkurrentin Lena Meyer-Landrut in ihre Schranken weisen: "Einen Durchmarsch wie damals beim ESC wird sie bei 'Schlag den Star' nicht erleben!" Und vor welcher Art von Spielen hat Lena Gercke den größten Bammel? "Ich hoffe, dass nichts mit Höhe drankommt. Ich habe tatsächlich Höhenangst und wüsste nicht, ob ich mich durch ein solches Spiel durchkämpfen könnte." Respekt verschafft ihr auch ihr eigenes Mundwerk: "Unter Anspannung fange ich schnell an zu fluchen, wenn mir Sachen nicht direkt gelingen. Ich hoffe, dass zu der Uhrzeit nicht mehr so viele Kinder zuschauen und ich mich etwas bremsen kann vor einem Live-Publikum!" Popstar Lena Meyer-Landrut zeigt sich siegessicher: "Wenn ich einen Wettkampf mache, dann richtig mit 120 Prozent Einsatz und einem starken Willen zu gewinnen!" Deutschlands letzte ESC-Siegerin und erfolgreiche Sängerin greift an: "Also ich bin top vorbereitet. Lena, ich mach dich fertig!"



In bis zu 15 Spielrunden kämpfen Gercke und Meyer-Landrut bei "Schlag den Star" um 100.000 Euro. Elton moderiert. Am Kommentatoren-Mikro sitzt Elmar Paulke. Als Show-Acts sind Amy Macdonald und Mando Diao live dabei.



"Schlag den Star" - am Samstag, 20. Mai 2017, um 20:15 Uhr live auf ProSieben



