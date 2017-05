Münster/ Hamburg (ots) -



Nach WOLF, ESSEN & TRINKEN MIT THERMOMIX®, EINFACH HAUSGEMACHT Spezial und LIVING AT HOME LIEBLINGSREZEPTE launcht die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) die bereits fünfte innovative Neueinführung. Am 21. Juni, zur Mittsommernacht, erscheint der Titel "HYGGE - Einfach glücklich sein" im Handel. Das Magazin für das einfache Glück richtet sich an Frauen zwischen 25 und 55 Jahren und startet mit einer Druckauflage von 250.000 Exemplaren.



Chefredakteurin Sinja Schütte: "Die Dänen sind nachgewiesenermaßen die glücklichsten Menschen der Welt - kein Wunder, sie haben ja auch hygge. Und wir übertragen hygge auf Deutschland. In Reportagen, Interviews, Porträts und Kolumnen widmen wir uns diesem außergewöhnlichen Lebensgefühl: Wir feiern das neue Miteinander, genießen Selbstgemachtes, spüren das gute Gefühl von Geborgenheit und zeigen, dass weniger in allen Lebensbereichen mehr ist. Es gibt viel zu lesen, aber auch viel zum Nachmachen. In einer warmen und reduzierten Bildsprache mit hoher Emotionalität, ergänzt durch eine natürliche Haptik und ein klares Layout, machen wir es unseren Lesern durch unser Magazin 'hyggelig'."



Dr. Frank Stahmer, Geschäftsführer Verlagsgruppe DMM: "Der Wunsch nach Besinnung auf das Wesentliche im Leben ist ein absoluter Trend in unserer Gesellschaft. Wir suchen nach Gemütlichkeit, Ruhe, Gemeinsamkeit und Glück. Die Dänen nennen es Hygge. Ihr Glück und die skandinavische Lebensart sind weltbekannt. Wir sind der erste Verlag, der dieses Lebensgefühl nun in ein Magazin verwandelt und mit HYGGE ein innovatives und kreatives Heftkonzept präsentiert."



HYGGE wird sechs Mal jährlich erscheinen. 2017 sind drei Ausgaben geplant: am 21. Juni, am 13. September und am 8. November. Das Magazin hat einen Heftumfang von durchschnittlich 164 Seiten. Die Druckauflage der Erstausgabe liegt bei 250.000 Exemplaren, der Copypreis beträgt 5 Euro.



Der Launch von HYGGE wird von umfangreichen Marketing-Maßnahmen begleitet: Dazu zählen Anzeigenschaltungen in Titeln der VG DMM wie ESSEN & TRINKEN, FLOW und LIVING AT HOME, aber auch in G+J-Titeln wie BARBARA, BRIGITTE oder COUCH. Ferner gibt es umfassende Social Media-Aktivitäten, Maßnahmen am Point-of-Sale und Händleraktionen.



Die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) ist ein Tochterunternehmen von Gruner + Jahr und dem Landwirtschaftsverlag Münster, die zu jeweils 50 Prozent beteiligt sind. Beide Verlage haben in die DMM Teile ihres Zeitschriftengeschäfts eingebracht. Zur DMM gehören die Marken EINFACH HAUSGEMACHT, ESSEN & TRINKEN, ESSEN & TRINKEN FÜR JEDEN TAG, ESSEN & TRINKEN MIT THERMOMIX®, FLOW, LANDLUST, LIVING AT HOME und WOLF. Geschäftsführer sind Malte Schwerdtfeger (Sprecher), Geschäftsführer beim Landwirtschaftsverlag, und Dr. Frank Stahmer, Verlagsgeschäftsführer bei Gruner + Jahr.



