Mit dem Superbrands Germany Tribute Event fand das internationale Marken-Auszeichnungsverfahren am 15. Mai 2017 seinen Höhepunkt. Als Persönlichkeit des Jahres wurde Schauspieler Wotan Wilke Möhring geehrt.



Die 21-köpfige, hochrangige Jury hat in einem aufwendigen Bewertungsverfahren zum siebten Mal die besten und stärksten Marken Deutschlands gewählt. Als Superbrands Germany 2016/2017 wurden ausgezeichnet: adidas, ALNO, Alpina, Apotheken Umschau, ARAL, Arla, AVERY Zweckform, BACARDI, Bild der Frau, Bitburger, BMW, Bonduelle, Buderus, C&A, CARGLASS, cewe, Chiquita, Cosmos Direkt, DAK, Deutsche Bank, Deutsche Hospitality, Deutsche Vermögensberatung, eprimo, FC Bayern München, HÖRZU, Jacobs, Jura, KALDEWEI, Kärcher, Katjes, König Pilsener, Lambertz, Lechuza, metabo, Miele, Netto, playmobil, Poggenpohl, Postbank, RTL, SILVERSEA, Stiebel Eltron, THOMY, VARTA, vileda, VISA, weber und Wüstenrot



Wotan Wilke Möhring - Superbrands Germany Persönlichkeit 2016/2017



Als besonderes Highlight wurde während der Gala der GOLDENE KAMERA Preisträger Wotan Wilke Möhring als Superbrands Germany Persönlichkeit ausgezeichnet. Er ist damit in bester Gesellschaft von Boris Becker, Iris Berben oder Franz Beckenbauer sowie David Garrett, die in den vergangenen Jahren Preisträger waren. N24 Moderatorin Susanne Schöne und Jury-Mitglied Christian Biedermann betonten in ihren Laudationen, wie beeindruckend die so bewegte und abwechslungsreiche Vergangenheit und die aktuelle Entwicklung des Schauspielers ist. Wotan Wilke Möhring ist mit seinem ganz persönlichem Charme und Charakter, seiner Glaubwürdigkeit und seinem authentischem Auftreten ein ganz großer Sprung zum Top Platz der ersten Liga gelungen, um im Jargon des großen Fußballfans zu bleiben ...



Sonderpreise für Brot für die Welt und Welthungerhilfe



Wie in den Verfahren zuvor, so wurden auch dieses Mal zwei Organisationen mit Ehrenpreisen ausgezeichnet: Die Laudatio für Brot für die Welt und die Welthungerhilfe hielt in Vertretung von Bundesminister Dr. Gerd Müller (Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) Ministerialrat Dr. Stefan Schmitz, der in seiner Laudatio den unschätzbaren Wert und die Verdienste im weltweiten Kampf gegen den Hunger beider Organisationen hervorhob.



Hochklassige Medien-Kooperation



Superbrands Germany wird auch dieses Jahr erneut durch die hochkarätige Medien-Partnerschaft mit WELT und N24 unterstützt. N24-Wettermoderatorin Susanne Schöne führte äußerst charmant und unterhaltsam durch den Abend.



Der Chairman der internationalen Superbrands Organisation, Stephen Smith (Sydney) sowie Norbert Lux, Managing Director der Superbrands Germany, zeigten sich - zusammen mit rund 200 Gästen - begeistert von der Feier im Axel-Springer-Haus.



Großformatiges Buch der Superbrands Germany 2016/2017



Norbert Lux stellte am Abend auch das neue Buch der Superbrands Germany vor, das auf über 144 Seiten alle ausgezeichneten Marken präsentiert und mit Grußworten von Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries sowie Michael Müller, dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, geehrt wird. Daneben werden auch die 21 Jury-Mitglieder vorgestellt und Fachbeiträge sowie die Vorstellung der Kooperationspartner runden den Buchinhalt ab.



Über Superbrands



Superbrands ist eine unabhängige, weltweite Organisation mit Hauptsitz in London. Seit mehr als 22 Jahren ehrt Superbrands die besten und stärksten Produkt- und Unternehmensmarken in über 88 Ländern. Herausragende Marken des jeweiligen Landes und ihre Errungenschaften und Leistungen werden in einzigartiger Form promotet. Die Organisation genießt weltweit hohes Ansehen. Zur Dokumentation der besten Marken gibt Superbrands in jedem Land einen exklusiven großformatigen Bildband heraus.



Webseite: www.superbrands.info Facebook: www.facebook.com/Superbrands.de Twitter: twitter.com/SuperbrandsDE



