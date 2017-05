Klagenfurt (ots) - ENcome betreut mit mehr als 80 Mitarbeiter derzeit europaweit PV-Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von rund 1 Gigawatt. Davon ca. 400 MWp in Großbritannien, ca. 250 MWp in Deutschland und ca. 100 MWp in Italien. Am Hauptsitz in Klagenfurt, Österreich, sind die Leitwarte und die administrativen Bereiche zentralisiert. Ein hohes Maß an Standardisierung und Automatisierung der verwendeten Tools und Prozesse garantieren Skaleneffekte und hohe Analysequalität. ENcome Mitarbeiter in den Tochtergesellschaften und Niederlassungen in UK, Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich stellen über mehr als 20 eigene Servicestützpunkte eine hohe Betreuungsqualität in unmittelbarer Nähe der betreuten Anlagen sicher. Neben der technischen Betriebsführung (O&M), bietet ENcome seinen Kunden auch technisches Asset Management (TAM) sowie Ingenieursleistungen und Beratung über den gesamten Lebenszyklus von PV-Anlagen.



Wir würden uns sehr freuen Sie auf der Intersolar Messestand A3.540 begrüßen zu dürfen, um Ihnen die Features unseres kürzlich eingeführten Computerized Maintenance Management System (CMMS) als auch den ENcome Energy Monitor ausführlich vorstellen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter www.en-come.com



Pressekontakt: ENcome Energy Performance GmbH Michaela Wriessnig +43 463 210 300 905 michaela.wriessnig@en-come.com