Das Bruttoinlandsprodukt in der Euro-Zone ist im ersten Quartal um 0,5 Prozent gewachsen. Die USA können nicht mithalten. Dennoch kommt die gute Konjunktur nicht überall an: Griechenland steckt wieder in der Rezession.

Die Euro-Zone ist im ersten Quartal mehr als doppelt so schnell gewachsen wie die weltgrößte Volkswirtschaft USA. Das Bruttoinlandsprodukt stieg von Januar bis März erneut um 0,5 Prozent zum Vorquartal, bestätigte das Statistikamt Eurostat am Dienstag eine frühere Schätzung. Die USA hatten dagegen nur ein Plus von 0,2 Prozent geschafft. "Die Wachstumsparty hält also an", sagte der Chefvolkswirt des Bankhauses Lampe, Alexander Krüger. "Alles in allem kommt der Aufschwung mittlerweile gefestigt daher."

Das wird bei der deutschen Förderbank KfW genauso gesehen. "Für Europa gibt es gute Gründe, optimistisch in die Zukunft zu blicken", sagte deren Chefvolkswirt Jörg Zeuner. "Die gute Stimmung in den Unternehmen spricht dafür, dass die Dynamik des Aufschwungs anhält." Allerdings müsse die Politik jetzt ihre Hausaufgaben erledigen und das Fundament ...

