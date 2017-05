Friedrichsdorf (ots) - Vom 26. - 27. Mai 2017 findet in Taormina / Sizilien der G7 Gipfel statt. Schon jetzt scheint man sich einig zu sein, dass man sich kaum einigen wird.



Wie aus Insiderkreisen zu erfahren ist, wird es schon als Erfolg angesehen, wenn alle Regierungsvertreter an beiden Tagen des Gipfels teilnehmen.



Vor dem Hintergrund sehen wir dem Gipfel mit höchster Besorgnis entgegen. Derzeit sterben in Ost- und West-Afrika Kinder zu Tausenden, der Syrien-Krieg geht bereits in sein siebtes Jahr und nachhaltige Lösungen sind nicht abzusehen. Die Gruppe der 7 stärksten Wirtschaftsnationen zeigt sich zunehmend unfähig, Lösungen für die großen Probleme dieser Welt zu finden.



Es stellt sich daher die Frage, wenn es kaum einen Mehrwert, noch einen Konsens gibt, wozu ein so teurer Gipfel noch sinnvoll ist? Pressesprecherin Silvia Holten und Marwin Meier werden ab dem 24. Mai 2017 nachmittags in Gardini Naxos für Interviews zur Verfügung stehen und sind auch im Medienzentrum erreichbar.



HINTERGRUND



World Vision Deutschland e.V. ist ein christliches Hilfswerk mit den Arbeitsschwerpunkten nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe und entwicklungspolitische Anwaltschaftsarbeit. Im Finanzjahr 2015 wurden 300 Projekte in 50 Ländern durchgeführt. World Vision Deutschland ist mit weiteren World Vision-Werken in fast 100 Ländern vernetzt. World Vision unterhält offizielle Arbeitsbeziehungen zur Weltgesundheitsorganisation (WHO)und dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) und arbeitet eng mit dem Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) zusammen. World Vision Deutschland ist Mitglied der Bündnisse "Aktion Deutschland Hilft" und Gemeinsam für Afrika. http://www.worldvision.de



