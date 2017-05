München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Nach der erfolgreichen Markteinführung des Privatkunden-Speichers E.ON Aura bietet der Energieanbieter nun erstmals auch eine Solar- und Speicherlösung für Industrie- und Gewerbekunden an. Kernelement von E.ON Aura Pro ist die individuelle Speicherkonfiguration auf Basis einer individuellen Lastganganalyse im Unternehmen. Ein Beispielgerät wird erstmals auf der Intersolar Messe in München vom 31. Mai bis 2. Juni in Halle B2, Stand 130 vorgestellt.



In Kombination mit einer auf Selbstversorgung ausgerichteten Photovoltaikanlage senkt der Speicher langfristig die Betriebskosten. "E.ON Aura Pro eignet sich für zahlreiche Branchen des deutschen Mittelstands, von der Landwirtschaft über das Gastronomie und Hotelgewerbe bis hin zum Handwerk und der produzierenden Industrie", erklärt Robert Hienz, Geschäftsführer der E.ON Energie Deutschland. "Durch die intelligente Verzahnung von individuellen Verbrauchsprofilen, der Erzeugung eigenen Solarstroms und dessen Speicherung unterstützen wir Betriebe dabei, nicht nur nachhaltiger, sondern nun auch kosteneffizienter zu wirtschaften." E.ON konfiguriert jeden Speicher individuell nach den Produktionsanforderungen und einer Lastganganalyse des Unternehmens.



In Unternehmen beeinflussen vor allem Lastspitzen die Höhe der Stromkosten erheblich. E.ON Aura Pro kann genau diese Spitzen durch gespeicherten, selbst erzeugten Strom zu jeder Tageszeit decken und damit die Maximallasten erheblich reduzieren. Darüber hinaus lässt sich der Speicher, je nach Einsatzzweck, auch zur Optimierung von Tarifzeiten oder für kurze Phasen als Notstromquelle einsetzen. Die Mehrfachnutzung ist der Schlüssel zur Wirtschaftlichkeit.



Mit dem mitgelieferten Energiemanager, bequem per Smartphone, Tablet oder auf dem Laptop abrufbar, bleiben zudem die Energieflüsse jederzeit im Blick und ermöglichen die komfortable Überwachung des eigenen Betriebs.



Bei der technischen Hardware vom E.ON Aura Solarmodul bis zum Aura Pro Stromspeicher schafft E.ON Verlässlichkeit durch geprüfte Qualität, Garantien und dauerhaften Service. Optionale Wartungsverträge runden das Angebot ab.



Umfangreiche Angebote auf der Intersolar



Am E.ON-Stand auf der weltweit führenden Fachmesse der Solarwirtschaft erhalten Kunden, Partner und Installateure umfangreiche Einblicke in die Produkte, Anwendungen und Dienstleistungen des Energieanbieters: Von der SolarCloud, die die 100 prozentige Nutzung selbst erzeugten Solarstroms ermöglicht, der Crowdinvestment Plattform GreenXmoney, einer exklusiven Kooperation mit Google Sunroof, den neuen E.ON Aura Solarmodulen bis hin zu Check & Wartung für Bestandsanlagen. Ebenfalls wird es Informationen zum Thema E-Mobilität und zur EEG-Direktvermarktung geben. Mehr zur Intersolar unter www.eon.de/intersolar



OTS: E.ON Energie Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/109984 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_109984.rss2



Pressekontakt: E.ON Energie Deutschland GmbH Arnulfstraße 203 80634 München www.eon.de



Pressekontakt: Stefan Moriße Tel.: 089/1254 4324 stefan.morisse@eon.com