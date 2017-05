Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt gibt nach einem verhaltenen Wochenstart am Dienstag weiter nach. Der Rückgang im Leitindex SMI hält sich allerdings in Grenzen und so hält sich das Börsenbarometer gut über der Schwelle von 9'000 Punkten. Nach den starken Avancen der Vorwoche hätten sich die Anleger an die Seitenlinie begeben, heisst es im Handel. Auf den derzeit hohen Niveaus werde die Luft an den globalen Aktienmärkten dünner und die Sorge vor einer Korrektur nehme zu. In der Schweiz belasten UBS mit Blick auf den Beteiligungsabbau durch den Singapurer Staatsfonds GIC den SMI, während Sonova nach Zahlen zulegen.

An den Finanzmärkten fehlen aktuell die Impulse für Anschlusskäufe. Etwas Halt geben den Aktien die seit Montag andauernde Erholung an den Ölmärkten, hingegen nehmen die Zweifel an der Politik des US-Präsidenten Donald Trump zu. Zumindest hätten News und Spekulationen aus Washington, wie etwa zum geschassten FBI-Chef oder zum Umgang mit brisanten Geheimdienstinformationen, den Dollar belastet, so ein Devisenhändler. Am Nachmittag werden Daten zur Industrieproduktion oder zur Kapazitätsauslastung weitere Hinweise zu der Entwicklung der US-Wirtschaft liefern.

Bis um 12 Uhr verliert der Swiss Market Index (SMI) 0,15% auf 9'094,71 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten ...

