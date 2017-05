Bremen (ots) - Der zweite Neuzugang für die nächste Saison steht fest: Jérome Gondorf wechselt von Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 an die Weser. Das bestätigte Geschäftsführer Frank Baumann am Dienstagmorgen. "Wir sind uns mit dem Spieler einig und wir erwarten zeitnah die letzten Unterschriften aller Parteien", so Baumann. Zuvor hatte Gondorf bereits die sportärztliche Untersuchung absolviert. Über die Ablösemodalitäten wurden Stillschweigen vereinbart



"Wir freuen uns, dass wir Jérome von einem Wechsel zu Werder überzeugen konnten. Er hat sich in den beiden Bundesliga-Jahren der Darmstädter hervorragend entwickelt und immer wieder mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Jerome ist ein sehr lauf- und zweikampfstärker Spieler, der darüber hinaus auch spielerische Akzente setzen kann. Diese Qualitäten wird er in unser Spiel einbringen", so Frank Baumann.



"Ich durfte die einmalige Atmosphäre hier im Weser-Stadion bereits mehrfach als Gastspieler wahrnehmen und freue mich, diese Unterstützung zukünftig im grünen Werder-Trikot genießen zu dürfen. Werder ist ein großer Klub, der in den letzten Monaten einen tollen Weg eingeschlagen hat. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, den nächsten Schritt zu machen", so der 28-jährige Mittelfeldspieler gegenüber WERDER.TV. "Die Fans dürfen sich auf einen Spieler freuen, der immer alles gibt und große Lust auf die neue Aufgabe hat", so Gondorf weiter.



Der in Karlsruhe geborene Jérome Gondorf wechselte als 17-Jähriger vom Turn- und Sportverein Palmbach 1905 e.V. in die Jugendabteilung des Karlsruher SC. Über die Stationen SV Spielberg, ASV Durlach und Stuttgarter Kickers landete der heute 28-Jährige im Sommer 2013 beim SV Darmstad 98. Mit den Lilien stieg Gondorf von der dritten Liga in die Bundesliga auf, absolvierte bis heute 61 Bundesliga-Partien und erzielte dabei sechs Tore.



