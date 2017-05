FMW-Redaktion

Wir hatten in den letzten Wochen mehrmals über das FXCM-Debakel berichtet. Der ehemals größte Forex-Broker der USA FXCM wurde durch die dortigen staatlichen Aufsichtsbehörden gezwungen sein US-Kundengeschäft abzugeben (Verkauf an GAIN Capital). Denn man hatte vorgetäuscht, dass man Orders direkt in den Markt routet und nichts am Market Making verdient. Das kostete auch den Chef seinen Posten. Das durch diesen Verkauf das Kundenvolumen der weltweiten FXCM-Gruppe sinkt, war nachvollziehbar. Aber das ist noch verkraftbar bei einem US-Anteil am Gesamtgeschäft von zuletzt grob gesagt 25%.

Vielleicht ist man sogar ein wenig froh das US-Geschäft los zu sein, weil es mit extrem hohen regulatorischen Kosten verbunden war, anders als im Ausland. Die US-Behörden sehen es generell lieber, wenn alle Tradingprodukte über regulierte Börsen abgewickelt werden (also in diesem Fall über Devisen-Futures oder Optionen). Und FXCM selbst ist aktiv im Interbanken-Devisenmarkt beim Devisen-Kassageschäft, also den direkten Devisenhandel, während Futures und Optionen Termingeschäfte sind.

Aber kommen wir zu den aktuell veröffentlichten Quaratlszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...