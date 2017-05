Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Während die europäischen Aktienmärkte ihre Konsolidierung auf hohem Niveau fortsetzen, zieht der Euro weiter an. Mit 1,1056 Dollar wird die Gemeinschaftswährung am Mittag auf dem höchsten Stand seit gut einem halben Jahr gehandelt. Der DAX tritt dagegen weiterhin mehr oder weniger auf der Stelle. Nachdem er das bisherige Jahreshoch am Vormittag noch marginal um 2 Punkte übertroffen hatte, notiert er am Mittag wieder kaum verändert um die Marke von 12.800 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 kann sich mit etwa 3.640 Punkten ebenfalls behaupten.

"Die Europäische Zentralbank sorgt für Wachstums-Party nonstop", sagt Alexander Krüger, Volkswirt des Bankhauses Lampe. Das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone ist im ersten Quartal mit einer Jahresrate von 1,7 Prozent gewachsen. "Der Aufschwung kommt gefestigt daher", sagt Krüger, der nun mit einer langsamen Normalisierung der Geldpolitik rechnet.

In den USA haben sich dagegen zuletzt einige Wirtschaftsdaten abgeschwächt. "Zudem treten die Probleme von Trump immer offener zutage", sagt ein Händler mit Blick auf ein Interview, das der US-Präsident der Zeitschrift "Economist" gegeben hat. Das nähre die Zweifel an der Umsetzbarkeit seiner Steuerpläne und drücke so zusätzlich auf den Dollar.

"Viele Anleger scheuen zwar noch größere Umschichtungen in den Euro, weil die US-Zentralbank im Juni vermutlich die Leitzinsen weiter erhöht", sagt der Händler. Den Aufwärtstrend des Euro umkehren könne die US-Notenbank damit aber voraussichtlich nicht. Sollte der Euro den Widerstand bei 1,1050 Dollar überwinden, seien längerfristig Stände von 1,13 oder 1,15 Dollar wahrscheinlich.

Telekom-Titel unter Führung von Vodafone an der Spitze

Auch die europäischen Aktienmärkte sollten laut Händlern weiter von der guten Konjunktur und von Zuflüssen profitieren. Zunächst setzt sich aber die Verschnaufpause bei einem ruhigen Geschäft fort, die Ausschläge sind gering. An der Spitze der Branchen stehen einsam und allein die Telekom-Aktien, der Branchenindex gewinnt 1 Prozent. Vodafone steigen um 4,1 Prozent. Händler verweisen auf einen starken Ausblick, der zu Käufen führt. Deutsche Telekom ziehen um 0,7 Prozent an auf 17,60 Euro. Die Deutsche Bank hat das Kursziel auf 20,25 von 19,80 Euro erhöht.

Aktien der Telekom Austria steigen um 4,7 Prozent auf den höchsten Kurs seit fast fünf Jahren. Händler haben bislang keine fundamentale Begründung für den starken Kursanstieg.

Staatsfonds aus Singapur senkt Beteiligung an UBS

UBS fallen um 2,2 Prozent auf 16,25 Franken. Die vom Staatsfonds GIC aus Singapur am Montag in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren verkauften 93 Millionen Aktien der UBS wurden zu 16,10 Franken je Aktie bei Investoren platziert, wie ein Händler sagt. Mit höheren Kursverlusten sei am Dienstag jedoch nicht mehr zu rechnen, auch wenn der verbleibende Anteil von GIC von 2,7 Prozent nun als Überhang zu werten sei.

Zahlen aus Österreich

Lenzing ist sehr gut in das Jahr 2017 gestartet. Das Unternehmen konnte im ersten Quartal Umsatz und Ergebnis deutlich verbessern und erreichte damit das beste Quartal der Unternehmensgeschichte. Trotzdem fällt der Kurs um 0,5 Prozent, nachdem er sich in den vergangenen zwölf Monaten mehr als verdoppelt hatte. Semperit profitierte im ersten Quartal 2017 von hohen positiven Sondereffekten aus der Beendigung beinahe aller Joint-Venture-Aktivitäten mit der thailändischen Sri Trang Agro-Industry Public. Dem standen im operativen Geschäft deutliche Ergebnisbelastungen aus höheren Rohstoffpreisen entgegen, die im Berichtszeitraum nur teilweise und zeitverzögert an den Markt weitergegeben werden konnten. Der Kurs gibt um 0,4 Prozent nach.

Stada mit neuer Spekulation fest

Der Finanzinvestor Advent könnte einen neuen Bieterwettstreit um den Arzneimittelhersteller Stada anzetteln. Die Advent International Corp, die bei dem vorigen Bieterkampf den Kürzeren gezogen hatte, prüfe zusammen mit Shanghai Pharmaceuticals die Abgabe einer neuen Offerte, sagten mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur Bloomberg. An der Börse gibt aber auch Zweifel, ob tatsächlich ein Gegengebot kommt. Für die Aktie geht es im MDAX um 1,2 Prozent nach oben.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.638,10 -0,10 -3,78 10,56 Stoxx-50 3.268,91 -0,08 -2,65 8,58 DAX 12.801,64 -0,04 -5,40 11,50 MDAX 25.058,45 0,02 4,84 12,93 TecDAX 2.218,69 -0,34 -7,50 22,46 SDAX 11.011,28 0,08 9,12 15,67 FTSE 7.500,67 0,62 46,30 5,01 CAC 5.400,75 -0,31 -16,64 11,07 Bund-Future 160,34 -0,20 -0,24 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.20 Uhr Mo, 17.28 Uhr % YTD EUR/USD 1,1052 +0,42% 1,1006 1,0980 +5,1% EUR/JPY 125,56 +0,71% 124,67 124,77 +2,1% EUR/CHF 1,0947 +0,02% 1,0945 1,0946 +2,2% EUR/GBP 0,8573 +0,68% 0,8515 1,1763 +0,6% USD/JPY 113,60 +0,25% 113,32 113,65 -2,8% GBP/USD 1,2891 -0,24% 1,2921 1,2915 +4,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,37 49,16 +0,4% 0,21 -13,0% Brent/ICE 52,07 51,82 +0,5% 0,25 -11,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.234,68 1.230,70 +0,3% +3,98 +7,2% Silber (Spot) 16,71 16,62 +0,5% +0,09 +4,9% Platin (Spot) 934,61 930,50 +0,4% +4,11 +3,4% Kupfer-Future 2,53 2,54 -0,2% -0,01 +0,6% ===

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2017 06:35 ET (10:35 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.