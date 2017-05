FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag gefallen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future sank bis zum Mittag um 0,14 Prozent auf 160,32 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,43 Prozent. Händler sprachen von einer gestiegenen Risikoneigung. So gingen die Risikoaufschläge für südeuropäische Anleihen merklich zurück.

Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus der Eurozone spielten eine untergeordnete Rolle. Die Wirtschaft in der Eurozone ist im ersten Quartal mit 0,5 Prozent zum Vorquartal so stark gewachsen wie erwartet. Die Konjunkturerwartungen des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) hellten sich im Mai zwar auf, blieben jedoch etwas hinter den Prognosen zurück.

In den USA werden am Nachmittag noch Zahlen zur Industrieproduktion und den Baubeginnen veröffentlicht./jsl/bgf/stb

