Ettlingen (ots) - Das Modul ApplicationControl in EgoSecure Data Protection gilt als wirksamste Schutzkomponente gegen Ransomsware



Der Ransomware-Angriff vom vergangenen Freitag offenbart weltweit zahlreiche Sicherheitslücken. In den Medien sind Backup-Lösungen und ein Antivirus mit neuester Signatur als Empfehlungen im Gespräch.



Der führende Hersteller für Data Protection-Lösungen, EgoSecure, weist in diesem Zusammenhang auf einen weiteren wichtigen Fakt hin: eine Applikationskontrolle mit einer Whitelist der zugelassenen Applikationen gilt als eine der wirksamsten Schutzkomponenten - wird aber häufig übersehen. Dabei ist es eine sinnvolle Erweiterung für jede Antivirus-Lösung, weil dadurch nicht nur bekannte, sondern auch unbekannte Schadsoftware gestoppt werden kann. Und genau diese zusätzliche Funktion hilft gegen Ransomware besonders effektiv.



Die Applikationskontrolle regelt, welche Programme gestartet werden dürfen. Schadcode in verseuchter Software kann damit nicht ausgeführt werden. Zudem verhindern IT-Abteilungen die Nutzung von unlizenzierten Produkten, was wiederum Haftungsrisiken und wirtschaftlichen Schäden zuvorkommt.



Sergej Schlotthauer, CEO von EgoSecure, erklärt die Lösung anhand des folgenden Beispiels: "Würde man den Zugang zu einer Firma oder einer Bank dadurch regeln wollen, indem man einem Pförtner 350.000.000 Fotos aller bekannter Verbrecher der Welt gibt? Würde man ihm außerdem die Merkmale beschreiben, die jemanden, der nicht auf dieser Liste steht, trotzdem verdächtig machen, etwa weil er eine Maske trägt oder einen leeren Geldsack bei sich hat? Oder geben Sie dem Pförtner die Liste von 20-30 Personen, die ins Gebäude dürfen, während alle anderen keinen Zutritt haben und der Liste erst nach einer Überprüfung hinzugefügt werden können? Ich denke, dieser Weg ist nicht nur einfacher, sondern auch deutlich sicherer. Und genau so funktioniert die Applikationskontrolle."



Die Empfehlung, insbesondere nach einem Angriff, wie er letzten Freitag geschehen ist, liegt daher deutlich auf der Hand: es gilt, mehrere Schutzmaßnahmen zu realisieren, wobei die Applikationskontrolle mit Whitelist sicherlich eine der Wirksamsten darstellt.



Das Modul ApplicationControl von EgoSecure kann in wenigen Minuten eingeführt werden und steigert sofort signifikant die Sicherheit. Es stehen unterschiedliche Szenarien zur Verfügung, wie man die Funktion pflegt:



- Erfassen eines sauberen Rechners mit allen Programmen, die darauf freigegeben sind



- Erfassen aller Produkte, die eine bestimmte Rolle im Unternehmen benötigen per Lernmodus



- Freigeben aller Produkte von einem bestimmten Software-Hersteller, beispielsweise Microsoft oder andere



- Freigeben aller Programme, die durch einen Administrator oder durch die Software-Verteilung installiert wurden.



Durch die Vielzahl an Möglichkeiten ist ApplicationControl von EgoSecure extrem flexibel und einfach in der Anwendung.



OTS: EgoSecure newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122063 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122063.rss2



Pressekontakt: Kafka Kommunikation Susanne Sothmann / Julia Fehrle Tel. +49 89 7474 70 58 0 Mail: ssothmann@kafka-kommunikation.de, jfehrle@kafka-kommunikation.de