Maxtech geht strategische Partnerschaft ein und erweitert Manganexploration auf Marokko

Vancouver (British Columbia), 16. Mai 2017. Maxtech Ventures Inc. (CSE: MVT, Frankfurt: M1N, OTC: MTEHF) (Maxtech oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine strategische Entwicklungspartnerschaft mit Green Energy Resources (GER) mit Sitz in Marokko eingegangen ist, um etablierte Mineral- und Abbaukonzessionen in Marokko hinsichtlich eines potenziellen Erwerbs oder Joint Ventures zu bewerten.

GER und Maxtech bewerten zurzeit aktiv mehrere marokkanische Manganaktiva in fortgeschrittenem Stadium, wobei das Hauptaugenmerk auf vollständig genehmigte Abbaukonzessionen mit langjähriger Manganproduktion gerichtet ist. Diese bestehenden Konzessionen werden entweder hinsichtlich eines 100-Prozent-Erwerbs oder hinsichtlich eines Joint Ventures angepeilt. Das Unternehmen geht davon aus, in Kürze über seine Verhandlungen berichten zu können.

Die Bergbaubranche ist wichtig für die nordafrikanische Region und die marokkanische Wirtschaft. Das Land ist der weltweit drittgrößte Produzent von Phosphat und beherbergt etwa 75 Prozent der geschätzten Reserven der Welt. Der Bergbau trug im Jahr 2011 etwa 35 Prozent zu den Exporten und fünf Prozent zum BIP bei. Ausländische Investoren finden ein Investitionsklima, eine Infrastruktur, Steuersätze und eine politische Stabilität vor, die äußerst günstig für Bergbauunternehmen sind.*

Peter Wilson, CEO von Maxtech, sagte: Diese Partnerschaft bietet Maxtech die einzigartige Möglichkeit, nach Marokko zu expandieren, um schließlich den europäischen Markt mit Mangan zu beliefern. Es handelt sich dabei um eine hervorragende Rechtsprechung und dank der Präsenz von Green Energy in diesem Land werden wir in der Lage sein, neue Manganschürfrechte auf effiziente Weise anzupeilen.

Über Maxtech Ventures Inc.

Maxtech Ventures Inc. ist ein Unternehmen mit Sitz in Kanada, das in mehreren Branchen tätig ist und Gold- sowie Manganminerallagerstätten besitzt. Sein Hauptaugenmerk ist auf den Bergbau und die daraus resultierenden Produkte gerichtet.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.maxtech-ventures.com E-Mail an: info@maxtech-ventures.com

Telefon: 604-484-8989

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie im Profil des Unternehmens unter www.SEDAR.com.

