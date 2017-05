FRANKFURT (Dow Jones)--Der Immobilienkonzern Vonovia SE ist nach einer erfolgreichen Geschäftsentwicklung 2016 auch für das laufende Jahr optimistisch. Auf der Hauptversammlung bestätigte der Vorstandsvorsitzende Rolf Buch den Ausblick. Für das Jahr 2017 soll die wichtige Kennziffer FFO 1 auf 830 bis 850 Millionen Euro steigen. 2016 waren es 761 Millionen Euro. Hinzu komme das Ergebnis der übernommenen Conwert Immobilien, deren Beitrag bei 60 Millionen Euro erwartet wird.

Grundlage für die gute Geschäftsentwicklung sei unter anderem die nahezu vollständige Vermietung des Wohnungsbestands, so der Konzern. Die sogenannten Funds from Operations I (FFO 1) sind eine entscheidende Kennziffer zur Messung des operativen Erfolgs bei Immobilienunternehmen.

"Die Integration von Conwert läuft voll nach Plan", betonte Buch. Der Zwischenbericht zum 1. Quartal, der am 24. Mai veröffentlicht wird, soll dann erstmals auch die Zahlen der Akquisition enthalten. Nachdem Vonovia in der Vergangenheit stark durch Übernahmen wie Gagfah oder Conwert gewachsen ist, wird der Fokus nun stärker auf das organische Wachstum gelegt.

"Wir kaufen nur zu, wenn es Sinn macht", sagte Bruch zu den Aktionären. Sinn mache für ihn, nun verstärkt in den eigenen Immobilienbestand zu investieren und dort Werte zu heben. "In den nächsten Jahren wollen wir 1 Milliarde Euro jährlich in unsere Bestände investieren."

Wahlmöglichkeit einer Bar- oder Aktiendividende

Auf der Hauptversammlung stimmen die Aktionäre darüber ab, ob sie die Dividende in bar oder in Form von Aktien erhalten können. Für das Geschäftsjahr 2016 wird eine Ausschüttung von 1,12 Euro je Aktie vorgeschlagen, was basierend auf dem Schlusskurs 2016 einer Dividendenrendite von rund 3,6 Prozent entspricht.

