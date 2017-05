Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Die für Freitag geplante Abstimmung des Bundestages über die Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen verschiebt sich. Es gebe noch erheblichen Beratungsbedarf, begründeten Vertreter von Union und SPD am Dienstag in Berlin die Verzögerung. CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt zeigte sich zuversichtlich, dass die Neuregelung in der nächsten Sitzungswoche verabschiedet werden kann. Sie beginnt am 29. Mai.

Es handele sich um ein kompliziertes Gesetzgebungsverfahren, mit Grundgesetzänderungen und einfachgesetzlichen Änderungen, bei dem es bei manchen Formulierungen noch Gesprächsbedarf gebe, sagte Hasselfeldt.

Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU) erklärte, es gebe sowohl bei der SPD als auch bei CDU und CSU noch Beratungspunkte, darunter die Ausgestaltung der Infrastrukturgesellschaft. Es gebe bezüglich der notwendigen Grundgesetzänderungen noch Diskussionsbedarf zwischen den Haushalts-, den Finanz- und den Verkehrspolitikern. Das Gesetzespaket sieht allein 13 Änderungen des Grundgesetzes vor.

Viele Fronten

Meinungsverschiedenheiten gibt es nicht nur zwischen den Koalitionspartnern SPD und Union, sondern auch zwischen CDU und CSU. Einer der größten Streitpunkte ist die geplante Infrastrukturgesellschaft. Teile der Regierungskoalitionen und der Bundesländer fürchten, dass die laut Gesetzentwurf geplante 100-prozentige Finanzierung durch den Nutzer im Endeffekt zu einer wirtschaftlichen Privatisierung der deutschen Autobahnen ohne Kontrolle durch den Bund führen wird. Entsprechende Kritik hatte kürzlich auch der Bundesrechnungshof formuliert.

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann erklärte, für die SPD-Fraktion komme eine Verkehrsinfrastrukturgesellschaft "nur in Frage, wenn eine Privatisierung der Autobahnen durch die Hintertür rechtssicher ausgeschlossen wird". Für die Beratung der erforderlichen Grundgesetzänderungen werde sich die SPD die notwendige Zeit nehmen. "Es ist gut, dass die Koalition sich einvernehmlich darauf geeinigt hat, dass die Reform der Bund-Länder-Finanzen verschoben und diese Woche noch nicht verabschiedet wird."

Bund und Länder hatten sich im Dezember nach langen Verhandlungen auf ein umfangreiches Paket zur Neuregelung ihrer Finanzbeziehungen geeinigt. Damit soll das Finanzausgleichssystem ab 2020 neu geregelt werden. Der Länderfinanzausgleich entfällt dann ebenso wie der Umsatzsteuervorausgleich. Stattdessen gibt der Bund den Ländern jährliche Hilfen von gut 9,7 Milliarden Euro und soll dafür mehr Kompetenzen erhalten - durch die Schaffung einer Verkehrsinfrastrukturgesellschaft, in der Steuerverwaltung, bei Investitionen in Schulen und Online-Angeboten der Verwaltung.

Eine Neuordnung der Finanzbeziehungen ist nötig, weil das derzeitige System nach 2019 nicht mehr gilt. "Spätestens Ende 2019 müssen die Bund-Länder-Finanzbeziehungen neu geordnet sein", heißt es im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Sowohl der Länderfinanzausgleich als auch der Solidarpakt laufen dann aus.

