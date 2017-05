Berlin (ots) - Das Qualitätssiegel "Geprüfte Servicequalität (DIQP)" wurde von Label Online mit der Bestnote: "Besonders empfehlenswert" ausgezeichnet. Der Verein die VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. bietet seit dem Jahr 2000 unter www.label-online.de Europas größte Label-Datenbank und wird mit Mitteln des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) gefördert.



Auf dem Internetportal werden Labels beschrieben und nach einer 12 Punkte umfassenden Matrix bewertet. Untersucht wird beispielsweise welchen Anspruch Labels formulieren, wie unabhängig ihre Vergabe ist, welche Kontrollen vorgesehen sind und wie transparent dieser Prozess für Verbraucher ist. Das vierstufige Bewertungsschema reicht von "Besonders empfehlenswert" bis "Nicht empfehlenswert".



In allen Kategorien hat das DIQP die Höchstpunktzahl erreicht und wurde deshalb mit der Bestnote ausgezeichnet. "Diese Auszeichnung macht uns sehr stolz und zeigt eindrucksvoll wie wichtig es ist, verlässliche und unabhängige Qualitätssiegel anzubieten" sagt DIQP Vorstand Monegel.



Das DIQP setzt auf eine hochwertige Prüfung und hat deshalb ein vier Säulenmodell entwickelt. Dabei gibt es eine Trennung von Siegelgeber (DIQP e.V.), Siegelnehmer (Unternehmen), zertifizierter Consultant (Unternehmensberater) und Zertifizierungsgesellschaft (Qcert). Diese Trennung sichert eine Minimierung von Interessenskonflikten.



Von Verbrauchern wird das Label geschätzt, da die Servicequalität eines Unternehmens durch Kundenbefragungen und Servicetests untersucht wurde. Das Qualitätssiegel kann zudem nicht beim DIQP e.V. gekauft werden.



Eine Zertifizierung mit dem Qualitätssiegel "Geprüfte Servicequalität (DIQP)" stellt für Unternehmen den Einstieg in einen Prozess der kontinuierlichen Verbesserung dar. Die Unternehmen erhalten einen umfassenden Zertifizierungsbericht welcher es ermöglicht, Handlungen abzuleiten und Produkte/Prozesse zu optimieren.



Weitere Informationen: https://www.diqp.eu



