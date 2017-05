Rund eine Woche nach seinem Sieg im hohen Norden, will Daniel Günther die Bundespartei von einer Zustimmung zur Homo-Ehe überzeugen. Der CDU-Landesvorsitzender sieht seine Partei jedoch noch vor einem weiten Weg.

Der schleswig-holsteinische CDU-Landesvorsitzende Daniel Günther will seine Bundespartei von einem "Ja" zur Homo-Ehe überzeugen. "Es wäre gut, wenn wir die vollständige rechtliche Gleichstellung von homosexuellen Partnerschaften, inklusive Adoptionsrecht, in der kommenden Legislaturperiode erreichen würden", sagte Günther am ...

