NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Gea Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das erste Quartal gebe bei dem Maschinenbauer Anlass für eine neue Denkweise, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer Studie vom Dienstag. Er schätzt, dass eine von ihm erwartete Gewinnerholung in den Jahren 2017 und 2018 in den nächsten zwölf Monaten für eine überdurchschnittliche Kursentwicklung sorgen wird. Dazu trage auch die starke Bilanz bei, die potenzielle Zukäufe ermögliche./tih/zb

ISIN DE0006602006

AXC0155 2017-05-16/13:20