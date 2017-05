plenum AG: Die plenum AG legt der ordentlichen Hauptversammlung Beschlussvorschläge zu Kapitalmaßnahmen vor

Frankfurt, den 16.05.2017, 13:00 Uhr - Die ordentliche Hauptversammlung der plenum AG wird für den 26.06.2017 einberufen werden. Vorstand und Aufsichtsrat haben heute beschlossen, der Hauptversammlung auch Beschlussvorschläge zu Kapitalmaßnahmen vorzulegen. So ist die Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts vorgesehen. Zudem soll beschlossen werden, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 727.468 durch Ausgabe von bis zu 727.468 neuen auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien sind den Aktionären im Verhältnis 4:3 zu einem noch festzulegenden Bezugspreis zum Bezug anzubieten. Der Bezugspreis soll durch gesonderten Beschluss des Vorstands nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung der Marktbedingungen festgelegt werden. Weitere Einzelheiten können der Einberufung der Hauptversammlung entnommen werden, die im Bundesanzeiger erfolgt.

Die aus der beabsichtigten ordentlichen Kapitalerhöhung zufließendem Mittel sollen dazu verwendet werden, den Konsolidierungskurs der Gesellschaft zu untermauern und die vorhandene Basis für den weiteren Ausbau der Geschäftsfelder zu stärken.

über die plenum AG: Die plenum AG (ISIN DE000A161Z44) ist eine unabhängige, mittelständisch geprägte und von Partnern geführte Managementberatung. An der Seite ihrer Kunden begleitet und gestaltet plenum seit 30 Jahren komplexe, herausfordernde Veränderungsprojekte an der Nahtstelle von Business und IT. plenum versteht sich als umsetzungsstarker Beratungspartner mit ausgeprägter Strategiekompetenz. plenum besetzt die vier Schwerpunktthemen "Digitale Transformation", "Regulatorische Transformation", "IT-Management" und "Operational Excellence" und ist mit Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz im gesamten deutschsprachigen Raum vertreten.

